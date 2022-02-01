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Песков заявил, что претензии к Кадырову должны рассматривать правоохранительные органы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В ситуации с "критиками" главы Чечни Рамзана Кадырова, если речь идет об угрозах жизни и здоровью людей, должны разбираться правоохранительные органы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что это все является, скорее, вопросом... Если там речь идет об угрозе безопасности жизни и здоровью людей, то это тема правоохранительных органов, это не тема Кремля", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за "инцидентами с родственниками и самими критиками Рамзана Кадырова".

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Говоря о ситуации с бывшим судьей Сайди Янгулбаевым, жена которого находится под административным арестом в Чечне, Песков напомнил, что сыновья судьи, публично связывающие преследование семьи с Кадыровым, находятся за границей.

"Если были их обращения, то, опять же, это вопрос правоохранительных органов, это не вопрос Кремля. Если им кто-то угрожает, то они, наверное, должны конкретно назвать того, кто им угрожает", - сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, у президента "нет планов" разбираться в ситуации.

"Есть определенные обвинения в адрес Кадырова, которые озвучиваются из-за границы. Но Кремль не имеет никаких возможностей с этим разбираться. Если у этих граждан РФ есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они как минимум должны обратиться в правоохранительные органы. А озвученные из-за границы вот эти вот заявления - они не могут быть поводом для Кремля для того, чтобы предпринимать какие-то действия, тем более что-то выдвигать в адрес Рамзана Кадырова. Заявления в СМИ не равняются обращению в правоохранительные органы", - сказал Песков.

Он также отрицательно ответил на вопрос, будут ли в Кремле следить за действиями правоохранительных органов в сложившейся ситуации.

"Никакой необходимости для Кремля следить за этим нет, правоохранительные органы выполняют свою функцию и делают это весьма четко", - заключил Песков.

Дмитрий Песков Рамзан Кадыров Чечня

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