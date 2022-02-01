СК проверит сообщения о гибели еще троих пациентов после рентгена желудка в Петербурге

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Петербурге проверяют информацию о смерти еще троих пациентов после обследования желудка в диагностическом центре, где после такой же процедуры ранее скончались три человека и пострадали 23, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Главного следственного управления СКР по городу.

Во вторник в СМИ появились публикации о смерти трех женщин, ранее также проходивших процедуру рентгена желудка с применением сульфата бария в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) №1 в северной столице. Родственники полагают, что кончина связана с отравлением при диагностике.

Ранее сообщалось, что с 10 по 26 января после рентгена желудка с применением сульфата бария в ГКДЦ №1 в Петербурге умерли три пациента и пострадали 23. В связи с этим возбуждены дела по ч.3 ст.109 УК РФ (о причинении смерти по неосторожности двум лицам) и ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух человек).

Главврач учреждения Евгений Попов задержан и заключен под стражу. Следствие полагает, что он утвердил заявку на покупку в ООО "НеваРеактив", как сообщала пресс-служба судов Петербурга, контрафактного препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который использовался при проведении процедур.

ООО "НеваРеактив" позиционирует себя как один из самых крупных в России поставщиков химической продукции и лабораторного оборудования. По данным на сайте компании, ее каталог включает около 60 тыс. наименований. Несколько дней назад в инстаграме компании опубликовали паспорт препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%" с заключением о соответствии ГОСТу.