Иркутский губернатор повторно заразился коронавирусом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев получил положительный тест на коронавирус и перешел на удаленную работу, собщили в пресс-службе администрации региона.

По словам собеседника "Интерфакса", Кобзев чувствует себя хорошо и говорит, что переносит COVID-19 легко, поскольку привился.

В прошлый раз губернатор болел коронавирусной инфекцией в октябре 2020 года, ему тогда потребовалась госпитализация, а затем он лечился дома. Одновременно с ним болели несколько других иркутских чиновников.