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Смольный предупредили о риске закладывания денег на туризм в 2022 году

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Из-за пандемии Смольный рискует не освоить более 670 млн рублей, заложенных в бюджет на 2022 год на мероприятия в сфере туризма и культуры, говорится в заключении Контрольно-счетной палаты Петербурга на проект бюджета региона.

Речь идет о 474,5 млн рублей, запланированных комитетом по развитию туризма на развитие событийного туризма, а также о 180,2 млн рублей, которые комитет по культуре собирается потратить на гастроли театров и концертных организаций. По мнению аудиторов, под угрозой и проведение фестивалей за рубежом - "Петербургских театральных сезонов" в Будапеште и "Детского Петербурга" в Минске, на которые заложены 17 млн рублей.

Контрольно-счетная палата после выборочной проверки выявила отдельные факты недостаточно качественного формирования обоснований бюджетных ассигнований.

Ведомство отметило, что без положительного заключения госэкспертизы о достоверности сметы запланировано потратить 652 млн рублей на переустройство и восстановление зеленых насаждений. Палата также не нашла разработанной, прошедшей экспертизу и утвержденной проектной документации по ряду объектов адресной инвестиционной программы 2022 года.

Кроме того, "в отсутствие информации о согласовании комитетом по тарифам Санкт-Петербурга тарифов на 2022 год" уже запланированы субсидии городским перевозчикам: свыше 26 млрд рублей - Петербургскому метрополитену, примерно 12 млрд рублей - Горэлектротрансу, столько же - автобусным перевозчикам, более 2 млрд рублей - железнодорожному транспорту.

У КСП возникли вопросы к обоснованию стоимости услуг, так как некоторые комитеты сделали его на основании мониторинга цен организаций, между которыми контролеры усмотрели "признаки аффилированности": их учредители либо совпадают, либо могут быть родственниками. То же касается и услуг по дистанционному тестированию членов участковых и территориальных избиркомов: у двух из трех организаций, цены которых анализировал Горизбирком, совпадают учредители.

В целом же Контрольно-счетная палата решила рекомендовать депутатам Заксобрания принять законопроект в первом чтении и назвала его основные параметры обоснованными.

В проекте бюджета говорится, что доходы Петербурга в 2022 году должны составить 874,3 млрд рублей, расходы - 918,1 млрд рублей, дефицит - 43,8 млрд рублей, или 5,2% собственных доходов. В первом чтении законопроект будет рассмотрен 27 октября.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург КСП Петербурга Смольный коронавирус

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