Песков заявил, что вопрос кровной мести в Чечне не коррелируется с законами РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Верховенство закона должно быть основным принципом при обсуждении вопроса о кровной мести в Чечне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос традиционный для этого региона. Но эта традиция не коррелируется с законодательством Российской Федерации. В этом, наверное, специфика", - заявил Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, насколько президент РФ Владимир Путин "вопрос кровной мести" считает "традиционным и допустимым" для Чечни.

Отвечая на вопрос, как Кремль видит разрешение противоречия в вопросе кровной мести в Чечне, Песков пояснил: "Не могу вам сказать. Единственное, что могу вам сказать: верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации".

Вопрос Пескову был задан на фоне ситуации с бывшим чеченским судьей Сайди Янгулбаевым, жена которого арестована в Чечне. Сыновья экс-судьи, находящиеся за границей, связывают преследование семьи с руководством республики.