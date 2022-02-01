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В администрации Сочи решили создать отдел по отлову бездомных животных

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Отдел по обращению с животными без владельцев создают в Сочи.

"Для решения вопроса регулирования численности безнадзорных животных в администрации города Сочи на базе департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности создается отдел по обращению с животными без владельцев", - сообщает администрация Сочи во вторник.

Сигналы о фактах наличия безнадзорных животных в настоящее время принимаются по телефону 8(862)264-13-45. В ближайшее время обращения можно будет подать на адрес электронной почты otlov@sochiadm.ru.

"В настоящее время готовится конкурсная документация на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев. После заключения муниципального контракта подрядной организацией будут проводиться работы по отлову, вакцинации, стерилизации, маркировке и возврату неагрессивных животных на прежние места обитания", - подчеркивает пресс-служба.

Наряду с этим администрация города Сочи прорабатывает возможности для создания дополнительных условий для временного содержания животных без владельцев.

"Рассматриваются несколько альтернативных вариантов – создание отдельного муниципального приюта и строительство приюта крупным благотворительным фондом. Кроме того, планируется расширять меры поддержки местным зоозащитным организациям", - отмечается в сообщении.

При этом пресс-служба напоминает, что по действующему законодательству "стерилизованные животные, которые имеют специальные бирки и не проявляют немотивированную агрессию, отлову не подлежат".

Сочи

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