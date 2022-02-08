"Дождь" подал в СКР заявление на Кадырова

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Телеканал "Дождь" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) просит Следственный комитет России возбудить в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова уголовное дело из-за его высказываний в адрес телеканала, сообщил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

"Дождь" подал в СК заявление на Кадырова, обвинившего телеканал в "терроризме"",- написал Дзядко в своем телеграм-канале.

Поводом для подачи заявления стало видеообращение Кадырова, опубликованное на его странице в соцсети "ВКонтакте" 1 февраля, в котором он призвал возбудить уголовные дела против "Дождя", "Новой газеты", правозащитника Игоря Каляпина и журналистки Елены Милашиной, назвав их "террористам и пособниками террористов".

По мнению телеканала, действия главы Чечни могут быть квалифицированы по п. "а" ч.2, ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды с использованием интернета с угрозой применения насилия).

31 января заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием возбудить против Кадырова дело по аналогичной статье подала "Новая газета". 3 февраля "Новая" сообщила, что отправляет Милашину в командировку за пределы РФ из-за большого количества поступивших ей угроз от руководителей Чечни и отсутствия реакции на них федерального центра.

С чего все началось

21 января СМИ сообщили, что представители силовых структур Чеченской Республики в Нижнем Новгороде произвели задержание Заремы Мусаевой - жены Сайди Янгулбаева, судьи Верховного суда Чеченской Республики в отставке. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню.

Ситуация стала поводом для ряда вызвавших резонанс высказываний. Так, сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Также критика прозвучала в адрес Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которых он назвал "террористами".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что признание гражданина террористом находится в компетенции суда. Он также напомнил, что каждый гражданин РФ имеет безусловное право на судебную защиту, если сочтет, что его кто-то оскорбил.

3 февраля Квалификационная коллегия судей ЧР прекратила отставку Сайди Янгулбаева, в связи с чем он был лишен неприкосновенности. Его адвокат намерен обжаловать это решение.