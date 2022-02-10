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Фигурант дела о взрыве в гимназии в Серпухове оспорил арест

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Защита 18-летнего выпускника серпуховской церковно-приходской школы Владислава Струженкова, арестованного по делу о взрыве в этой гимназии, попросила Мосгорсуд смягчить ему меру пресечения, сообщили "Интерфаксу" в Басманном суде.

31 января Басманный суд отправил Струженкова в СИЗО до 31 марта.

Струженков 13 декабря взорвал самодельную бомбу в своей бывшей школе. Пострадали десять детей. Струженков был тоже ранен, ему ампутировали ногу.

Ему вменяют покушение на убийство и незаконный оборот взрывчатки. По сведениям источника "Интерфакса", мотивом стала ненависть обвиняемого к учителям и монахиням из-за того, что во время учебы его травили.

Серпухов Басманный суд Мосгорсуд Владислав Струженков

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