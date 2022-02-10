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Сафронов и его адвокаты успели изучить меньше половины дела

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Журналист и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов и его адвокаты успели изучить меньше чем половину материалов его уголовного дела о госизмене, сказал "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Катчев.

Он напомнил, что 11 февраля защита должна подписать протокол об ознакомлении с материалами. Срок изучения дела в январе ограничил суд по просьбе следствия.

По словам адвоката, в деле больше 20 томов. Он выразил надежду, что защита получит возможность знакомиться с ними, когда дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

"Мы надеемся, что хотя бы в суде нас не будут ограничивать", - сказал Катчев.

Защита Сафронова обжаловала ограничение в сроках ознакомления с делом, однако рассмотрение жалобы в апелляционной инстанции пока не назначено. Ранее адвокаты жаловались, что следствие ФСБ запрещает им копировать материалы дела и делать из них выписки, так что им приходится учить дело наизусть.

10 февраля Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста Сафронова до 7 апреля.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
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ФСБ Иван Сафронов Дмитрий Катчев

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