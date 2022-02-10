Сафронов и его адвокаты успели изучить меньше половины дела

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Журналист и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов и его адвокаты успели изучить меньше чем половину материалов его уголовного дела о госизмене, сказал "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Катчев.

Он напомнил, что 11 февраля защита должна подписать протокол об ознакомлении с материалами. Срок изучения дела в январе ограничил суд по просьбе следствия.

По словам адвоката, в деле больше 20 томов. Он выразил надежду, что защита получит возможность знакомиться с ними, когда дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

"Мы надеемся, что хотя бы в суде нас не будут ограничивать", - сказал Катчев.

Защита Сафронова обжаловала ограничение в сроках ознакомления с делом, однако рассмотрение жалобы в апелляционной инстанции пока не назначено. Ранее адвокаты жаловались, что следствие ФСБ запрещает им копировать материалы дела и делать из них выписки, так что им приходится учить дело наизусть.

10 февраля Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста Сафронова до 7 апреля.