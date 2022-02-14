В Роспотребнадзоре разработали детектор COVID-19, диагностирующий его на ранних стадиях

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (РПН) разработали детектор коронавируса, который позволяет обнаружить COVID-19 при минимальной концентрации на самых ранних стадиях болезни, сообщается в понедельник на сайте РПН.

"Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала (увеличения числа копий НК фрагмента вирусного генома), другие, белки CRISPR/Cas, ответственны за распознавание последовательности мишени (т.е. фрагмента генома SARS-CoV-2). Именно эти белки и направляющие РНК, специфичные к фрагменту генома вируса SARS-CoV-2, делают данную систему ультрачувствительной, реагирующей на минимальную концентрацию вируса, и позволяют in vitro выявлять единичные копии его РНК в любом биообразце", - говорится в сообщении.

Как сообщает один из разработчиков, заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИЭ Александр Тюменцев, предложенная технология может стать основой системы, позволяющей быстро проводить диагностику прямо у постели больного. Он отметил, что такая тест-система не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому ее производство обходится дешевле.

Новая технология на основе системы CRISPR может быть использована для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных диагностических систем нового поколения, в том числе для разработки методов диагностики вновь возникающих инфекций.