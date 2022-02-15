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Для журналиста Есипенко потребовали 11 лет за перевозку гранаты в Крыму

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Прокурор просит суд назначить 11 лет лишения свободы в колонии общего режима Владиславу Есипенко – внештатному сотруднику "Крым.Реалии" (проект "Радио Свобода", признаны в РФ СМИ-иноагентом), обвиняемому в незаконной переделке и хранении гранаты, передал корреспондент "Интерфакса".

Прения сторон проходили во вторник в Симферопольском районном суде Крыма.

"Прошу признать Есипенко Владислава Леонидовича виновным (. . .) и назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы (. . .) с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала гособвинитель.

Есипенко, согласно информации на официальном сайте суда, обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса России: части 1 статей 222.1 и 223.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Адвокаты подсудимого потребовали вынести оправдательный приговор. "Защита просит суд оправдать Есипенко (. . .) в силу допущенных фундаментальных нарушений федерального закона об оперативно-розыскной деятельности и уголовно-процессуального законодательства, а также в связи с непричастностью подзащитного к преступлению", - сказал один из адвокатов фрилансера Дмитрий Динзе.

Есипенко выступил с "последним словом". "Я считаю это дело политическим. Я – журналист украинского издания. (. . .) Издание и проект "Крым.Реалии" признали (в России - ИФ) иностранным агентом, в данном случае это является давлением на издание, в котором я работаю", - сказал он.

Судья удалился в совещательную комнату. Приговор планируется вынести в среду, 16 февраля.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Есипенко в Крыму в марте 2021 года. Он арестован по решению Киевского районного суда Симферополя и содержится в симферопольском СИЗО.

По данным центра общественных связей ФСБ, мужчина фотографировал и снимал в Крыму места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения. По данным ФСБ, Есипенко действовал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки (СВР) Украины, самодельное взрывное устройство, которое оперативники нашли в его автомобиле, хранил для обеспечения собственной безопасности.

Есипенко утверждает, что гранату ему подбросили. Он сначала дал признательные показания, но затем отказался от них, сказав, что сделал заявления после пыток и избиений. Управление ФСБ РФ по республике Крым не комментирует эти заявления.

Есипенко – гражданин Украины и России, бывал в Крыму наездами.

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай заявил после задержания Есипенко, что тот – внештатный сотрудник украинской службы "Радио Свобода" (проект "Крым.Реалии") и потребовал освободить фрилансера.

"Крым.Реалии" и другие проекты "Радио Свобода", финансируемые конгрессом США через гранты, внесены в России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.

Владислав Есипенко Крым

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