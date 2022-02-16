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Журналист Есипенко осужден в Крыму на 6 лет за хранение гранаты

Журналист Есипенко осужден в Крыму на 6 лет за хранение гранаты
Владислав Есипенко
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Симферопольский районный суд Крыма в среду приговорил Владислава Есипенко - внештатного сотрудника "Крым.Реалии" (проект "Радио Свобода", признаны в РФ СМИ-иноагентом) – к шести годам заключения, признав виновным в незаконной переделке и хранении гранаты. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, которое виновный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, гособвинитель просил 11 лет заключения и штраф, защита – оправдательный приговор.

Есипенко в последнем слове назвал дело политическим.

Защита подаст апелляционную жалобу на приговор. "Обжаловать будем", - сказал "Интерфаксу" один из адвокатов Есипенко Дмитрий Динзе.

Журналист обвинялся по двум статьям Уголовного кодекса России: части 1 статей 222.1 и 223.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали фрилансера в Крыму в марте 2021 года. Он был арестован по решению Киевского районного суда Симферополя и содержится в симферопольском СИЗО.

По данным центра общественных связей ФСБ, мужчина фотографировал и снимал в Крыму места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения. Он действовал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки (СВР) Украины, Отмечается, что самодельное взрывное устройство, которое оперативники нашли в его автомобиле, Есипенко хранил для обеспечения собственной безопасности. Украинские силовики сочли заявление ФСБ провокацией.

Есипенко утверждает, что гранату ему подбросили при обыске.

Сначала он дал признательные показания, но затем отказался от них, утверждая, что сделал заявления после пыток и избиений. Управление ФСБ РФ по республике Крым не комментирует слова фигуранта дела.

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай заявил после задержания Есипенко, что тот является внештатным сотрудником украинской службы "Радио Свобода" (проект "Крым.Реалии"), и потребовал освободить его.

Есипенко – гражданин Украины и России, бывал в Крыму наездами.

"Крым.Реалии" и другие проекты "Радио Свобода", финансируемые конгрессом США через гранты, внесены в России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.

Крым Владислав Есипенко

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