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Эшелон с военными вернулся после учений в Крыму в пункт постоянной дислокации в Чечне

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Первый эшелон с военными и техникой, участвовавшими в учениях в Крыму, вернулся на место постоянной дислокации в Чечне, сообщили в Минобороны РФ.

В Чечню прибыл первый эшелон дислоцированного в республике мотострелкового соединения Южного военного округа, говорится в сообщении.

На видео, опубликованном Минобороны, показано прибытие военнослужащих и танков и их торжественная встреча.

Ранее официальный представитель министерства Игорь Конашенков сообщил, что в пункты постоянной дислокации возвращаются части, которые провели учений в Курской, Брянской областях и в Крыму.

По его словам, в Россию вернутся подразделения, которые участвуют в маневрах на территории Белоруссии. "После завершения учения соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации", - сказал представитель Минобороны РФ.

Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что очередной эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа покинул Крым после учений. На видео, опубликованном Минобороны, было показано прохождение эшелона с автомобильной техникой через Крымский мост. Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что инспекторы военной автомобильной инспекции сопроводили около 10 военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами, которые покинули после учений Крым.

Кроме того, Минобороны РФ в четверг утром сообщило, что эшелон с танками и другой бронетехникой Первой танковой армии Западного военного округа отправился в пункт постоянного базирования после завершения маневров. В сообщении говорится, что "перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров". Военное ведомство распространило видеокадры отправки железнодорожного эшелона с большим количеством бронетехники. Судя по видео, эшелон начал движение в заснеженной местности в темное время суток.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. В Москве не раз заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные проводят ряд учений, некоторых из них завершились, другие близки к завершению.

Минобороны РФ Чечня

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