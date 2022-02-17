Очередной эшелон с военной техникой покинул Крым после учений

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - После учений Крым покинули около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Колонны по пути из Крыма в пункты постоянной дислокации сопровождали инспекторы военной автомобильной инспекции.

"Более половины автомобильных маршей прошли с преодолением маршрута протяженностью более 500 км. Часть маршрутов автомобильных колонн проходила по участку трассы "Таврида" через Керченский пролив по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.

Предполагается, что по прибытии в пункты постоянной дислокации военные займутся обслуживанием и подготовкой техники к очередным этапам плановой боевой подготовки.