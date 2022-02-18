Ракетный крейсер "Москва" провел артиллерийские стрельбы в Черном море

В ходе учений крейсер отразил воздушную атаку условного противника

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Флагман Черноморского флота (ЧФ) ракетный крейсер "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям на учениях в Черном море, сообщает в пятницу пресс-служба ЧФ.

"Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по замыслу учения артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. Также в рамках учения боевые расчёты ракетного крейсера "Москва" выполнили артиллерийские стрельбы по надводным целям. По данным флота, всего в ходе отработки огневых задач личным составом ракетно-артиллерийской боевой части корабля поражено более 50 морских и воздушных целей условного противника.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. В Москве неоднократно заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

10 февраля Черноморский флот РФ сообщил, что отряд из шести больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов России завершил переход из Средиземного моря в Черное и прибыл в Севастополь. 12 февраля российские военные сообщили, что в Черном море начались маневры с участием более 30 кораблей, авиации и береговых войск. Сообщалось, что Россия объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля для проведения учений. 11 февраля в Киеве сообщили об отмене Россией перекрытия акватории Азовского моря.

15 февраля в Минобороны РФ сообщили, что более 15 боевых кораблей и свыше 30 летательных аппаратов задействованы в учениях ВМФ России в Средиземном море. Россия, как официально сообщалось, направила на эти учения истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.