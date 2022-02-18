Путин отметил неготовность США и НАТО воспринимать ключевые требования Москвы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова обсуждать с США и НАТО вопросы, касающиеся ракет средней и малой дальности, а также военной транспарентности, но только в пакете с приоритетными требованиями Москвы, однако Запад пока не настроен воспринимать эти инициативы, заявил президент Владимир Путин.

В ответе МИД на реакцию США и НАТО на заявленные требования ключевыми темами названы отказ НАТО от дальнейшего расширения, в том числе отзыв "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО"; отказ НАТО и США от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, а также от использования их инфраструктуры для любой военной деятельности; возврат НАТО к границам 1997 года. В случае отказа принять эти требования Москва допустила применение неких "военно-технических мер".

"Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы. В то же время ими сформулирован ряд идей по вопросам европейской безопасности, ракет средней и меньшей дальности, военной транспарентности, которые Россия не против обсуждать", - сказал Путин 18 февраля.

"И мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас безусловный приоритет", - отметил он.

Он добавил, что рассказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко, которого принял в Кремле в пятницу, о ходе этих переговоров с Западом. "Считаем вполне естественным и понятным, что этот вопрос также волнует наших белорусских союзников", - отметил Путин.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что Запад "настолько расстроился", что Россия не напала на Украину в даты, названные западными СМИ, что готовит новую провокацию. Он отметил, что ни Москва, ни Минска войны не хотят.

"Вы видите, что это уже не зависит даже от наших соседей, в том числе от Украины. От кого зависит нагнетание напряженности у наших границ, вам также очевидно. Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, к сожалению, способного затянуть как в воронку практически весь континент, - отметил белорусский лидер. - Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков, не поддающееся логике, разумному объяснению поведение руководителей стран-соседей, их прямо-таки болезненное желание пройтись по самому краю".