Гинцбург считает, что повторный COVID вероятней для переболевших, а не для привившихся

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вероятность повторно заболеть коронавирусом COVID-19 выше для тех, кто переболел и не привился от инфекции по сравнению с теми, кто вакцинировался, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" директор Центра имени Гамалеи Минздрава, академик РАН Александр Гинцбург.

"Те люди, которые просто переболели, не были вакцинированы, соответственно у них шанс вторично заболеть за счет невысокой специфичности антител, особенно, когда происходит при этом смена штамма с одного на другого, очень высокая", - сказал он.

По его данным, "у тех людей, которые провакцинировались, у них вырабатываются антитела, специфичность которых достаточна для того, чтобы нейтрализовать не только тот штамм, против которого непосредственно они были созданы, но и близкие штаммы".

Отвечая на вопрос о том, сколько времени должно пройти после того, как человек переболел "омикрон"-штаммом коронавируса, перед тем, как у него появятся риски заражения новым штаммом, академик сообщил, нужно провести специальное исследование.