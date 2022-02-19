Губернатор Ростовской области заявил о штатной работе всех систем жизнеобеспечения

Палаточный лагерь на КПП Матвеев Курган Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил необходимость введения режима ЧС в регионе потоком беженцев с Донбасса, но назвал ситуацию контролируемой.

"В Ростовской области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, без каких-либо сбоев. В целом сохраняется нормальная ситуация. Ввести режим ЧС мы были вынуждены из-за растущего потока граждан, прибывающих в Ростовскую область из соседних ДНР и ЛНР. И среди них большое число детей. Для всех них мы подготовили пункты временного размещения", - написал он в своем инстаграме.

По словам Голубева, в регионе подготовлено 143 пункта временного размещения почти на 14 тыс. мест. "Часть ПВРов уже задействована. Если понадобится, количество мест размещения будем наращивать", - уточнил он.

В настоящее время, отметил губернатор, пункты пропуска дооборудуются тепловизорами, в местах въезда граждан дежурят бригады скорой помощи, а в пунктах временного размещения организовано тестирование беженцев.

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых. В частности, только МЧС ДНР намерено вывезти до 700 тыс. человек.

Беженцев принимает Ростовская область. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. В область прилетели руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Региону перевели 5 млрд руб. на выплаты прибывшим из Донбасса - по 10 тыс. руб. каждому.

По последним данным, в Ростовской области готовят для беженцев до 20 тыс. мест в оздоровительных лагерях, санаториях и так далее. Пункты временного размещения организовывают питание и медицинское обслуживание.