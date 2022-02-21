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Лавров заявил, что саммиты по Украине должны приносить результаты

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона ничего не имеет против предложений президента Франции Эммануэля Макрона о проведении саммитов для обсуждения ситуации вокруг Украины, но у таких встреч должен быть результат, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Президент Макрон, действительно, в двух вчерашних воскресных разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил, и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", - сказал министр.

"Поэтому условились лидеры России и Франции, что западные коллеги, которые инициируют такого рода мероприятия, представят нам свое видение их возможных результатов. Вот ждем", - подчеркнул Лавров.

"Что касается возможных встреч с моими коллегами из Соединенных Штатов и Франции, то сейчас такая возможность прорабатывается. Она прорабатывается по линии внешнеполитических ведомств", - добавил министр.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встретится с Лавровым 24 февраля. Он добавил, что президент США Джо Байден готов обсудить с Путиным вокруг Украины в любое время и в любом формате, "если это поможет предотвратить войну". 21 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Байден дал принципиальное согласие встретиться с Путиным после переговоров Лаврова и Блинкена, "если вторжение не произойдет".

Позднее в Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Путину и Байдену провести саммит по вопросам безопасности в Европе, и обе стороны дали принципиальное согласие. На брифинге в Москве 21 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что подготовка к саммиту еще не ведется, а в МИД Франции отметили, что место и время такой встречи не определено.

Сергей Лавров МИД Франция Владимир Путин Украина Эммануэль Макрон США Джо Байден Энтони Блинкен

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