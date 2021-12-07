Нижегородская медсестра попалась на продаже фиктивных сертификатов о вакцинации

Подозреваемая получила за два поддельных документа 3 тысячи рублей и алкоголь

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали жительницу Нижегородской области, подозреваемую в изготовлении и реализации двух фиктивных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Подозреваемая - 37-летняя бывшая медсестра одного из медицинских учреждений. По данным полиции, она внесла ложные сведения о вакцинации граждан в соответствующие реестры и изготовила поддельные сертификаты, которые были проданы двум мужчинам.

"В качестве платы за документы подозреваемая взяла денежные средства в сумме 3 тысяч рублей и алкогольную продукцию", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов"). Фигурантка отпущена под обязательство о явке.

Ранее аналогичные преступные действия были зафиксированы и в других регионах РФ. Медицинские работники одной из частных клиник Ульяновска попались на продаже более 500 поддельных сертификатов. В Калининграде перекрыли канал распространения фейковых справок о прививках. Всего Роскомнадзор (по данным на конец октября 2021 года) удалил более 3,8 тыс. ресурсов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации.