Вода из Днепра дошла до первой насосной станции Северо-Крымского канала

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Северо-Крымский канал, разблокированный российскими военными на территории Украины, наполнился до первой насосной станции в Крыму, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

"Сейчас вода, которая поступает из Каховки (Херсонская область Украины - ИФ), днепровская вода, находится в Джанкое, на первой насосной станции. Эта вода будет подаваться в различные сети на территории Республики Крым", - сказал Гоцанюк на заседании совета Общественной палаты Крыма во вторник.

Насосные станции установлены на протяжении всего Северо-Крымского канала. Без них вода с территории Украины может дойти только до Джанкоя из-за перепада высот.

По словам премьер-министра, власти Крыма обслуживали инфраструктуру канала, несмотря на прекращение подачи воды со стороны Украины, поэтому насосные станции готовы к работе.

В Минсельхозе Крыма считают, что запуск канала даст импульс динамичному развитию отраслей АПК. В частности, днепровская вода позволит возродить посевы влагозависимых культур - кукурузы, сои и риса, увеличить производство овощей, эффективно развивать рыбохозяйственную, животноводческую и пищевую промышленность, сообщили в пресс-службе ведомства.

Северо-Крымский канал

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 годы. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине глава республики Сергей Аксенов поручил готовить Северо-Крымский канал к приему воды.

Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к городу Херсон позволил разблокировать канал и восстановить подачу воды на полуостров. Военные направленным точечным подрывом ликвидировали бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году, и начали расчистку.