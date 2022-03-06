Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 марта

Приостановка деятельности Visa и Mastercard в России и рекомендации Ростуризма по организации зарубежных туров

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Visa и Mastercard приостанавливают деятельность в России. Выпущенные российскими банками карты не будут работать за границей и при оплате в зарубежных интернет-магазинах, а в РФ не будут работать карты иностранных финансовых институтов. На территории России все карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в обычном режиме до истечения срока их действия.

- Владимир Путин разрешил выплачивать в рублях долги иностранным кредиторам из государств, совершивших "недружественные действия" против России. Правительству РФ поручено в двухдневный срок определить перечень таких государств.

- Третий раунд переговоров с Украиной может пройти 7 марта, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий. Ранее эту дату называли и в украинской делегации.

- Ростуризм дал рекомендации туроператорам по организации туров за рубеж. Ведомство рекомендует выполнять туры за границу либо самолетами российских авиакомпаний, "по которым нет рисков изъятия борта за рубежом", либо иностранными авиакомпаниями, базирующимися в странах, которые не закрыли небо для России. Туристы по согласованию с туроператорами вправе запросить перенос сроков поездки на удобные даты в течение года с возможностью выбора другого направления для отдыха.