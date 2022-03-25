Ильназу Галявиеву продлили арест до 11 мая по делу о стрельбе в гимназии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Приволжский суд Казани продлил до 11 мая арест Ильназу Галявиеву, арестованному по делу о стрельбе в гимназии №175 Казани, сообщили"Интерфаксу" в суде.

11 мая исполнится год с того момента, как в гимназии произошла стрельба и были убиты семь школьников и две учительницы. Галявиев после этого сдался полиции. На тот момент ему было 19 лет. Сообщалось, что за несколько лет до этого он учился в этой же гимназии.

10 декабря 2021 года ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции в убийстве двух и более лиц, изготовлении взрывчатых веществ и взрывного устройства. В СК заявили, что он признал вину и что повторная экспертиза признала его вменяемым в момент совершения преступления.

По версии следствия, Галявиев принес в гимназию законно приобретенное охотничье ружье и самодельную бомбу и устроил нападение на людей. Потерпевшими по делу признаны больше 600 человек.