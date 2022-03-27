Что произошло за день: воскресенье, 27 марта

Реакция на интервью Зеленского российским СМИ, отвод войск Азербайджана из Фуруха и дата нового раунда переговоров РФ и Украины

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Азербайджан отвел войска из зоны ответственности российских миротворцев. В Минобороны РФ отметили, что "по результатам проведенных переговоров" азербайджанская сторона вывела свои подразделения из пункта Фурух в Карабахе. Азербайджанские военные дважды нарушили режим прекращения огня в регионе, четыре человека получили ранения.

- В отношении российских СМИ, взявших интервью у Владимира Зеленского, начата проверка. Роскомнадзор также потребовал от них отказаться от его публикации.

- Стала известная дата следующего очного раунда переговоров России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что очная встреча пройдет 29-30 марта. С 14 марта переговоры проводились ежедневно в режиме видео-конференц-связи.

- В России заблокировали сайты издания Bild и журналиста Александра Невзорова. Роскомнадзор принял решение о блокировке по требованию Генпрокуратуры. Ранее в отношении Невзорова было возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии.

- Макрон попросил Байдена не допускать оскорблений в адрес Путина. Ранее Белому дому уже пришлось разъяснять некоторые жесткие высказывания американского президента из его речи в Варшаве. Президент Франции призвал не эскалировать ситуацию на Украине, напомнив, что мир больше не находится в контексте "холодной войны".

- Французский "Ашан" отказался закрывать свои магазины в РФ. Гендиректор сети заявил, что кто-то должен "кормить население России", а также призвал не "натравливать людей друг на друга".

- Страны Персидского залива и Китай могут помочь России с проектом ExoMars. "Роскосмос" может привлечь инвесторов из этих стран вместо европейцев для реализации марсианской миссии.

- Этапы Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне могут перенести из России и Китая. Как сообщили источники "Матч ТВ", российский этап - из-за ситуации на Украине, китайский - из-за ужесточения ковидных ограничений в стране.