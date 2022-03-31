Что произошло за день: четверг, 31 марта

Подписание указа об оплате экспорта газа из РФ в рублях, новые антироссийские санкции и угроза штрафа "Википедии"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рубли. Покупателям российского газа придется открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Однако первые платежи по новой схеме ожидаются не с первого числа, а со второй половины апреля - начала мая. Власти ФРГ уже заявили, что будут платить России за газ в евро согласно контрактам. В Париже отметили, что готовятся к возможной остановке поставок.

- Великобритания и США расширили санкции против РФ. Минфин США ввел санкции против 13 россиян и 21 российской компании, связанных с киберсферой, пригрозив аналогичными мерами за любые связи с аэрокосмической, морской, электронной отраслями РФ. Британские санкции затронут журналиста ВГТРК Сергея Брилева и еще нескольких сотрудников государственных СМИ. Москва, в свою очередь, расширила список европейских чиновников, которым запрещен въезд в Россию.

- "Википедии" грозит штраф из-за статьи о спецоперации на Украине. Роскомнадзор за отказ удалить недостоверную информацию о действиях российских военных на Украине составит на ресурс протокол об административном правонарушении, по которому предусмотрена ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей.

- Южная Осетия может объединиться с Северной в случае вхождения в состав России. Президент республики Анатолий Бибилов подчеркнул, что Осетия должна быть единой, пообещав спросить по этому поводу мнение народа и провести плебисцит. Кремль назвал желание Южной Осетии присоединиться к РФ выбором народа, который Москва уважает. В Грузии призвали ответить на эти планы еще большей интеграцией с Западом.

- Россия введет квоту на экспорт подсолнечного масла. Она будет действовать с 15 апреля по 31 августа, ее объем - 1,5 млн тонн. С 1 апреля также будет введен запрет на поставки за рубеж подсолнечника и рапса.

- В РФ с апреля вводится мораторий на банкротства по заявлению кредиторов. Он будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан. Во время его действия кредиторы не смогут инициировать банкротство должников, но последние смогут сами инициировать дело о собственной несостоятельности.

- Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию. В Вооруженные силы РФ будут призваны 134 500 человек. В Генштабе заверили, что призывная кампания никак не связана с военной операцией на Украине. В Минобороны ранее поясняли, что призывников в РФ не будут направлять в горячие точки.