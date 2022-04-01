СКР расследует авиаудар украинских военных по нефтебазе в Белгороде

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара украинских военных по нефтебазе в Белгороде, сообщается в пятницу в телеграм-канале СКР.

"Глава ведомства поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров", - говорится в сообщении.

Два украинских вертолета Ми-24 утром пятницы на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство России и нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде, сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись", - сказал Конашенков. "С данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет", - добавил он.

В пятницу вечером пожар на нефтебазе в Белгороде локализован, никто не пострадал.