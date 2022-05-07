Что произошло за день: суббота, 7 мая

Попытка теракта против журналистов из РФ в Берлине, природные пожары сразу в нескольких регионах России и инаугурация Макрона

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Берлине предотвратили попытку теракта против журналистов из России. Злоумышленники подбросили в жилой дом, где проживали корреспонденты российских СМИ в Германии, самодельное взрывное устройство. В МИД РФ потребовали от ФРГ провести расследование инцидента и принять меры по защите российских журналистов и членов их семей, находящихся в стране.

- ФК "Челси" заявил о согласовании условий продажи клуба. Команда будет приобретена группой собственников во главе с Тоддом Боэли. Общая сумма сделки - £4,25 млрд, из них - £2,5 млрд будут направлены на покупку акций (которые Роман Абрамович обещал перечислить на благотворительность), а еще £1,75 млрд вложат в развитие лондонского клуба. Сделку планируют завершить в конце мая.

- Сразу в нескольких регионах РФ бушуют пожары. В Красноярском крае из-за них введен режим ЧС: ведется ликвидация 24 лесных пожаров на площади 700 га; пять человек погибли; почти 500 строений были повреждены. Большинство пожаров в регионе произошли из-за падения ЛЭП в результате сильного ветра (до 40 м/с) и замыканий. Пожары также тушат в Иркутской области, в Хакасии, в Омской, Кемеровской и Курганской областях.

- Еще 50 человек эвакуировали с территории "Азовстали" в Мариуполе. В ДНР сообщили, что число гражданских лиц, эвакуированных с территории меткомбината, достигло 176 человек. Вывод мирного населения производится совместно с Красным Крестом и ООН, для эвакуации 5, 6 и 7 мая открыли гуманитарный коридор. В Киеве заверили, что с "Азовстали" вывели всех женщин, детей и стариков.

- В Приднестровье сообщили о ночных взрывах у границы с Украиной. Несколько взрывов прогремели близ воинской части приграничного села Воронково. В МВД Приднестровья предположили, что они произошли в результате сброшенных с дрона взрывных устройств. В Молдавии из-за инцидента пообещали усилить меры для обеспечения безопасности граждан с обоих берегов Днестра.

- В Париже состоялась инаугурация Эммануэля Макрона. Новый президент Франции в своей присяге пообещал завещать будущим поколениям "более пригодную для жизни планету и более жизнеспособную и сильную Францию". Макрон предпочел умеренность в проведении церемонии: на нее были приглашены лишь 450 гостей, а в финале прогремит только 21 артиллерийский залп.