Россия потребовала от Польши извинений за инцидент с послом в Варшаве

Посол РФ в Польше Сергей Андреев Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Москва требует от Варшавы обеспечить безопасность сотрудников российских загранучреждений в Польше, ожидает официальных извинений за недавний инцидент с российским послом Сергеем Андреевым, заявили в МИД РФ.

В среду на Смоленскую площадь был вызван посол Польши в России Кшиштоф Краевский.

"К.Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что "решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на наши требования".

Нападение на Андреева 9 мая в Варшаве на Смоленской площади назвали грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. "Польша не выполнила одно из главных следующих из нее обязательств - не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее стало известно о нападении на посла РФ в Польше Андреева. Инцидент произошел 9 мая в Варшаве в ходе возложения венка на кладбище советских воинов. Российского дипломата облили красной краской. Вокруг посла, как свидетельствует видео в соцсетях, находились люди с украинскими флагами, они скандировали антироссийские лозунги.

В МИД РФ в понедельник заявили, что в связи с инцидентом властям Польши выражен решительный протест. "9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, применив насилие по отношению к послу Российской Федерации в Польше Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций", - отмечается в сообщении.

Глава польского МИД Рау выразил сожаление в связи с этим инцидентом.