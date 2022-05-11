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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Посол Польши вызван в МИД России

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ вызвали посла Польши в Москве, сообщают в среду европейские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

"Если говорить о наших отношениях с Россией, то мы знаем, что нашего посла в Москве вызвали в российский МИД", - приводят СМИ его слова.

Ранее стало известно о нападении на посла РФ в Польше Сергея Андреева. Инцидент произошел 9 мая в Варшаве в ходе возложения венка на кладбище советских воинов. Российского дипломата облили красной краской.

Глава польского МИД Рау выразил сожаление в связи с этим инцидентом.

Польша МИД РФ
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