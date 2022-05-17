В Новосибирске собрали первые секции бустерного синхротрона СКИФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Монтаж секций промежуточного (бустерного) ускорителя электронов для строящегося под Новосибирском Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) начался в Институте ядерной физики имени Будкера (ИЯФ). Об этом сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ИЯФ, директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев во вторник.

"Это кольцевой ускоритель, он не маленький, у него периметр 158 метров, довольно большой, и он за полсекунды должен пучок, который летит из линейного ускорителя, ускорить с 200 млн электрон-вольт до 3 млрд электрон-вольт, это энергия, на которой работает СКИФ. В настоящее время в Институте ядерной физики полным ходом идет изготовление инжекционного комплекса и линейного ускорителя ", - сказал он.

По словам Левичева, поскольку собирать ускоритель "с нуля" в тоннеле ускорителя неудобно, было принято решение собирать его по частям в ИЯФ. Всего необходимо изготовить 42 сегмента, а также один запасной, а потом перевезти и монтировать непосредственно на СКИФе.

Предполагается, что все сегменты этой части СКИФа будут изготовлены до конца 2022 года, а в конце 2023 года произведена сборка в тоннеле. Также изготавливаются магниты, прототипы вакуумных камер для основного кольца синхротрона, уточнил Левичев.

Он отметил, что часть материалов для бустерного ускорителя приобреталась в Европе, однако в целом проект ориентирован на российское производство на 85-90%. "Часть этого оборудования приобреталась в Европе не потому, что мы не можем сделать, а чтобы распараллелить процесс, ускорить, потому что сроки у нас очень сжатые", - сказал директор.

В итоге, в частности, из-за санкций в лаборатории ИЯФ будут изготовлены источники питания, заказанные в Европе, отметил он.

Как сообщалось, в рамках проекта СКИФ заключено два госконтракта. Один из них – на 3 млрд 620 млн рублей – предусматривает создание линейного ускорителя и бустерного синхротрона – инжекционного комплекса. Еще один госконтракт на изготовление, сборку, поставку и пусконаладочные работы технологически сложного оборудования ускорительного комплекса ЦКП "СКИФ" на 8,93 млрд рублей предусматривает, что специалисты ИЯФ изготовят накопительное кольцо и устройства для генерации синхротронного излучения и его вывода к пользовательским станциям.

Все оборудование должно быть готово к 31 декабря 2023 года.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года.

В состав ЦКП "СКИФ" войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 – будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Предполагается, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года, еще через год должны быть запущены шесть станций первой очереди в базовом функционале. Определен круг задач, которые будут решаться на этих станциях. Это расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и т.д.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Строительство ЦКП "СКИФ" изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей, на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет 47,3 млрд рублей, подорожание связано с ростом цен на строительные и другие материалы.