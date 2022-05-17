Что произошло за день: вторник, 17 мая

Решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО, приговор экс-полковнику Захарченко и планы возродить пионерскую организацию в России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Швеция и Финляндия в среду совместно подадут заявку на вступление в НАТО. Страны решили "идти рука об руку в ходе всего процесса" вступления в альянс. В Финляндии парламент одобрил подачу соответствующего заявления. В Швеции заявку подписала глава МИД страны Анн Линде. Вступление этих стран в НАТО ничего существенно не изменит, так как они и ранее участвовали в военных учениях альянса, отметили в МИД РФ.

- Финская Gasum отказалась от оплаты газа в рублях. Госкомпания не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты, отметив, что готова к прекращению поставок и намерена обратиться в суд. Итальянская Eni также отклонила поправки о новом порядке расчетов за газ, однако временно открыла два счета в Газпромбанке. На этих новостях выросла спотовая цена газа в Европе.

- В Минобороны РФ озвучили число сдавшихся в плен украинских военных с "Азовстали". За минувшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков (из них - 51 тяжелораненый) из числа заблокированных на комбинате. Украинская сторона выразила надежду на их обмен после выздоровления. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал их "военными преступниками", которых нельзя обменивать. Также стало известно, что украинский батальон "Азов" могут признать террористическим в РФ и запретить.

- Экс-полковник Дмитрий Захарченко получил 16 лет колонии за коррупцию. Бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ признали виновным в получении взяток более чем на 1,4 млрд руб. Также ему назначен штраф в размере 500 млн руб. и вынесен запрет занимать должности на госслужбе в течение девяти лет.

- Суд отложил рассмотрение жалобы Алексея Навального на приговор. Он сам попросил суд о переносе заседания в связи с тем, что у него запланировано свидание в колонии с семьей, которое разрешено по закону раз в три месяца. Судебное заседание перенесли на 24 мая.

- Сергей Миронов предложил отменить выборы в РФ на время спецоперации. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что выборы подразумевают борьбу, а сейчас важно сплочение нации. А сэкономленные на их проведении деньги он посоветовал направить на "армию, на освобожденные территории". Однако в Кремле заявили, что никаких решений о возможном переносе выборов в РФ в этом году нет.

- В России могут возродить пионерскую организацию. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что к 100-летию пионерии (19 мая) может выйти указ президента о возрождении детско-юношеского движения. Он пояснил, что целью его членов станет "любить родину, хорошо трудиться". И напомнил о вкладе пионеров в промышленность СССР за счет сбора металлолома и макулатуры.