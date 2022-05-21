Что произошло за день: суббота, 21 мая

Запрет въезда в РФ президенту Байдену и актеру Фриману, новый глава "АвтоВАЗа" и пропажа скульптуры Сахарова из "Музеона"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия закрыла въезд в страну для почти 1 тыс. граждан США. В список МИД РФ попали 963 человека, включая президента США Джо Байдена и киноактера Моргана Фримана. Также Россия ввела санкции в отношении ряда высших чиновников и военачальников Канады, в российский "стоп-лист" попали 26 человек.

- Приграничные села в Курской области вновь обстреляли со стороны Украины. В Глушковском районе стреляли из минометов и артиллерийских орудий, сообщил глава региона Роман Старовойт. Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи. Обошлось без пострадавших. Однако за последние два дня обстрелов в курских селах были повреждены более 30 домов.

- Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ". Вице-губернатор Петербурга сообщил, что уходит из Смольного "с сожалением, что не удалось до конца выполнить задуманные проекты". Ранее на пост главы компании прочили Сергея Гайсина из "НАМИ" и Александра Морозова из Минпромторга РФ.

- Президент США подписал законопроект о выделении почти $40 млрд помощи Украине. Джо Байден находится с визитом в Южной Корее, законопроект был доставлен ему на подпись самолетом.

- Российская делегация покинула совещание министров торговли АТЭС во время доклада США. Это стало ответом на аналогичную выходку западных делегатов: ранее представители ряда стран (включая США и Японию) покинули зал в ходе выступления министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

- В Госдуме предложили производить выплаты по решениям ЕСПЧ в рублях. В законопроект о "разводе" РФ с Европейским судом по правам человека также внесли положения о запрете выплат на счета в недружественные страны, сообщил депутат Андрей Клишас.

- В московском парке "Музеон" обнаружили пропажу скульптуры Сахарова. В Парке Горького пояснили, что она была передана автору еще осенью 2021 года, а ее дальнейшее возвращение в парк не обсуждалось. Позже пропавший памятник Сахарову нашли в Карабахе: его установили во дворе одной из школ в Степанакерте по случаю 101-летия академика.