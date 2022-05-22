В РФ за сутки COVID-19 заболели более 4,7 тыс. человек

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 4 710 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что, по состоянию на 22 мая, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 1 054 человека и снизилось по сравнению с предшествующими на 46,5%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 14 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах России, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 80 человек, накануне сообщалось о 102 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 034 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 324.

Выздоровели за сутки 5 814 человек, или на 7,5% меньше в сравнении с 21 мая, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 293 450 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 350 умерших и 17 688 903 выписанных.