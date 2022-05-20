Причиной осложнений от COVID-19 названа борьба иммунной системы со спайковым белком

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Нарушения свертываемости крови, повреждения сердца, мозга, почек и других органов при тяжелом течении COVID-19 связано с реакцией иммунной системы на спайковый белок вируса, выяснили исследователи Университета Линчепинга. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"Исследовательская группа изучает болезни, вызванные неправильно свернутыми белками, наиболее известным примером которых является болезнь Альцгеймера. Исследователи отметили, что существует много сходств между симптомами, связанными с COVID-19, и теми, которые наблюдаются при заболеваниях, вызванных неправильно свернутыми белками", - говорится в сообщении.

Используя компьютерное моделирование, специалисты обнаружили, что спайковый белок коронавируса содержит семь различных последовательностей, которые потенциально могут продуцировать амилоид - неправильно свернутые белки, теряющие свои физиологические свойства, образующие волокнистые отложения вокруг клеток (амилоидные бляшки).

Часть последовательностей образовывала так называемые фибриллы, которые выглядят как длинные нити под электронным микроскопом.

"Исследователи показывают, что фермент из белых кровяных телец иммунной системы может разрезать спайковый белок коронавируса. Когда спайковый белок разрезается, он производит точный кусок белка, который, согласно анализу исследователей, скорее всего, продуцирует амилоид. Этот фермент высвобождается в больших количествах из одного типа лейкоцитов, нейтрофилов, которые высвобождаются на ранней стадии во время инфекций, таких как COVID-19", - говорится в сообщении.

Когда исследователи смешивали чистый спайковый белок с этим ферментом, называемым эластазой нейтрофилов, образовывались необычные фибриллы.

Также шведские ученые установили, что коагулянт фибрин - белок, содержащийся в крови и отвечающий за свертываемость крови при повреждении сосуда, не разрушается содержащимся в крови плазмином, если в образовании сгустков крови участвует спайковый белок коронавируса.

"Этот недавно обнаруженный механизм может лежать в основе образования подобных микро-сгустков крови, которые наблюдались при серьезном и длительном COVID-19. Нарушение свертываемости крови также наблюдается при многих заболеваниях, связанных с амилоидом", - говорится в сообщении.