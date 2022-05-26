Дело осужденного внештатника "Радио Свобода" вернули в крымский суд первой инстанции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма в четверг решил вернуть в суд первой инстанции дело Владислава Есипенко – внештатного сотрудника "Крым.Реалии" (проект "Радио Свобода", признаны в РФ СМИ-иноагентом), получившего шесть лет заключения по делу о незаконной переделке и хранении гранаты, сообщил "Интерфаксу" один из его адвокатов Дмитрий Динзе.

"Дело отправили обратно в суд первой инстанции, чтобы суд ознакомил нас с протоколом судебного заседания", - сказал Динзе.

Как пояснили агентству в пресс-службе ВС Крыма, уголовное дело вернут в Симферопольский районный суд "для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции".

Симферопольский районный суд 16 февраля текущего года назначил Есипенко меньший срок (шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и 110 тыс. рублей штрафа), чем требовала прокурор (11 лет заключения и штраф).

Защита подала апелляционные жалобы в ВС Крыма: один адвокат просил отправить дело на новое судебное рассмотрение, второй – оправдать Есипенко.

Журналист обвинялся по части 1 статей 222.1 и 223.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Сотрудники ФСБ задержали фрилансера в Крыму в марте 2021 года. Он был арестован по решению одного из райсудов.

По данным центра общественных связей ФСБ, мужчина фотографировал и снимал в Крыму места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения.

По данным российской спецслужбы, он действовал по заданию офицера Службы внешней разведки (СВР) Украины, самодельное взрывное устройство, которое оперативники нашли в его автомобиле, хранил для обеспечения собственной безопасности. Украинские силовики сочли заявление ФСБ провокацией.

Есипенко утверждает, что гранату ему подбросили при обыске. Сначала он дал признательные показания, но затем отказался от них, утверждая, что сделал заявления после пыток и избиений. Управление ФСБ РФ по республике Крым не комментирует слова фигуранта дела.

Журналист в последнем слове в суде назвал дело политическим.

Есипенко, гражданин Украины и России, бывал в Крыму наездами.

Президент "Радио Свобода" Джейми Флай заявил после задержания Есипенко, что тот является внештатным сотрудником украинской службы "Радио Свобода" (проект "Крым.Реалии"), и требовал освободить его.

"Крым.Реалии" и другие проекты медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", финансируемые конгрессом США через гранты, внесены в России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.