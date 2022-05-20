Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Хабаровский губернатор предложил Слуцкого на пост председателя ЛДПР

Хабаровский губернатор предложил Слуцкого на пост председателя ЛДПР
Леонид Слуцкий
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев инициировал выдвижение Леонида Слуцкого на пост председателя ЛДПР. Он написал в Telegram, что на конференции краевого отделения партии предложил выдвинуть его на предстоящем партийном съезде.

Дегтярев отметил, что знает Слуцкого 15 лет и высоко ценит как политика.

"Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем", - отметил губернатор.

Дегтярев до избрания губернатором и назначения врио губернатора (после задержания и отставки Сергея Фургала) был депутатом Госдумы от ЛДПР и членом Либерально-демократической партии России.

6 апреля умер лидер ЛДПР и председатель думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский. 18 мая Слуцкий возглавил фракцию, сохранив при этом должность председателя думского комитета по международным делам.

Нового председателя партии изберут на съезде ЛДПР 27 мая. Свою кандидатуру на этот пост уже выдвинул координатор рязанского отделения партии Александр Шерин.

ЛДПР Леонид Слуцкий Михаил Дегтярев Госдума Хабаровский край Владимир Жириновский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Участники рынка сообщили об отмене с 1 июня запрета ЦБ на короткие продажи

Участники рынка сообщили об отмене с 1 июня запрета ЦБ на короткие продажи

В Кремле одобрили идею назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса

Роскомнадзор запросил у Delivery Club информацию об утечке данных клиентов

В Думе предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе