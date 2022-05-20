Хабаровский губернатор предложил Слуцкого на пост председателя ЛДПР

Леонид Слуцкий Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев инициировал выдвижение Леонида Слуцкого на пост председателя ЛДПР. Он написал в Telegram, что на конференции краевого отделения партии предложил выдвинуть его на предстоящем партийном съезде.

Дегтярев отметил, что знает Слуцкого 15 лет и высоко ценит как политика.

"Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем", - отметил губернатор.

Дегтярев до избрания губернатором и назначения врио губернатора (после задержания и отставки Сергея Фургала) был депутатом Госдумы от ЛДПР и членом Либерально-демократической партии России.

6 апреля умер лидер ЛДПР и председатель думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский. 18 мая Слуцкий возглавил фракцию, сохранив при этом должность председателя думского комитета по международным делам.

Нового председателя партии изберут на съезде ЛДПР 27 мая. Свою кандидатуру на этот пост уже выдвинул координатор рязанского отделения партии Александр Шерин.