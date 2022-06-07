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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Путин заявил о сокращении безработицы в РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Число официально зарегистрированных безработных в апреле сократилось до 4%, но риски на рынке труда сохраняются, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу низкую безработицу. В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений. В сегодняшних условиях это очень серьезное достижение", - добавил он.

Путин поручил и дальше держать ситуацию под контролем, "учитывая, что риски на рынке труда все еще сохраняются".

Владимир Путин
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