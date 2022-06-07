Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Дума приняла в I чтении проект о легализации в 2022 г. параллельного импорта

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который законодательно прописывает возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 г.

Документ (№127049-8) был внесен правительством в мае.

Согласно принятому законопроекту, не является нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), перечень которых устанавливается правительством, а также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Комитет по экономической политике в своем заключении отмечает, что правительство в 2022 г. наделено правом определять перечень таких товаров, и напоминает, что 7 мая вступил в силу соответствующий приказ Минпромторга.

Как сообщалось, Минпромторг утвердил широкий перечень товаров, которые можно ввозить в РФ без согласия правообладателей. В перечень внесли парфюмерию, одежду и обувь, часы, мебель, бумагу, разную технику, транспорт, электронику, металлы, топливо. В список включили продукцию множества брендов, в частности: технику Apple и Samsung, автомобили Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Писатель Глуховский заочно арестован по статье о распространении фейков о ВС РФ

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Набсовет Сбербанка может покинуть зампред совета Белла Златкис

Набсовет Сбербанка может покинуть зампред совета Белла Златкис

Путин предупредил о рисках спада производства в черной металлургии

Синод РПЦ учредил должность протопресвитера военного и морского духовенства

Синод РПЦ учредил должность протопресвитера военного и морского духовенства

Российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск

Российского писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск

В РФ не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года

Епархии Крыма перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу

Военная операция на Украине

Шойгу заявил об освобождении части ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца

Шойгу заявил об освобождении части ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца

Россиянка Софья Сапега отправлена в гомельскую колонию

Россиянка Софья Сапега отправлена в гомельскую колонию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });