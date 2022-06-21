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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Дума приняла закон о легализации в этом году параллельного импорта

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении и в целом закон, который законодательно прописывает возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 г.

Документ (№127049-8) был внесен правительством в мае.

Согласно принятому закону, не является нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), перечень которых устанавливается правительством, а также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Комитет по экономической политике ранее в своем заключении отмечал, что правительство в 2022 г. наделено правом определять перечень таких товаров, и напоминает, что 7 мая вступил в силу соответствующий приказ Минпромторга.

Как сообщалось, Минпромторг утвердил широкий перечень товаров, которые можно ввозить в РФ без согласия правообладателей. В перечень внесли парфюмерию, одежду и обувь, часы, мебель, бумагу, разную технику, транспорт, электронику, металлы, топливо. В список включили продукцию множества брендов, в частности: технику Apple и Samsung, автомобили Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума
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