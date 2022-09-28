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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Минтруда пообещало индексировать пенсии по старости выше уровня инфляции

Средняя пенсия тогда составит 21 864 рубля

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Страховые пенсии по старости для неработающих россиян с 1 января 2023 года будут проиндексированы еще на 4,8%, что позволит увеличить их средний размер до 21 864 рублей, выше уровня инфляции 2022 года, сообщил через пресс-службу глава Минтруда Антон Котяков.

"Ежегодно индексация пенсий проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен. С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей. Таким образом суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)", - сказал министр.

Годовой рост пенсий должен составить 15,28%, уточнили в министерстве. Таким образом, с 1 января 2023 года средний размер пенсий по старости вырастет до 21 864 рублей.

С 1 января 2022 года средняя пенсия составляет 19 017 рублей, после проведенной в июле индексации ее размер вырос до 20 864 рублей, напомнили в ведомстве.

При этом всего в бюджете Социального фонда на выплату пенсий заложено более 9,5 трлн рублей, из которых 9 трлн приходится на страховые пенсии.

"Проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда России) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов накануне был внесен правительством РФ в Государственную думу. С 1 января 2023 года Социальный фонд будет обеспечивать все меры поддержки и страховые выплаты, за которые сегодня отвечают Пенсионный фонд и Фонд социального страхования", - говорится в сообщении.

Минтруда Антон Котяков Социальный фонд России СФР Госдума
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