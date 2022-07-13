В России за сутки выявили 3 929 новых случаев COVID-19

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы за сутки 1329 заболевших, на 10% меньше, чем днем ранее, сообщил оперштаб по борьбе с пандемией.

Умерли за сутки 42 пациента с коронавирусной инфекцией, днем ранее сообщалось о 48 умерших.

Число госпитализаций выросло в 34 регионах, снизилось - в 48.

Днем ранее суточный прирост COVID-19 составил 3002 новых случая.

В Москве за сутки выявили 972 новых случая коронавирусной инфекции против 559 днем ранее. Во вторник в мэрии рекомендовали москвичам снова надевать маски в закрытых помещениях из-за активизации подвидов ВА.4 и ВА.5 штамма "омикрон", которые быстрее передаются от человека к человеку.

Утром 13 июля в Роспотребнадзоре отметили, что в структуре заболеваемости COVID-19 по стране доля подвидов ВА.4 и ВА.5 выросла почти до 39%. При этом в ведомстве считают, что роста числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за этого ждать не стоит и что введение каких-либо противоэпидемических ограничений в стране пока не требуется.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 18 472 239 случаев заражения коронавирусом, 381 711 заболевших умерли.