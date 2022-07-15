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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

В России за сутки COVID-19 заболели более 4,4 тыс. человек

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 4,4 тысячи случаев, госпитализированы более 1,2 тысячи человек, скончались 40 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"По состоянию на 15 июля в РФ выявлено 4 457 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 266 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 36 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах, уточнили в оперштабе.

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За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 40 человек, накануне штаб сообщал о 43 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 4 238 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 219. Второй день подряд суточный прирост заболевших превысил 4 тыс., тем самым вернувшись к показателям начала июня.

"Выздоровели за сутки 2 929 человек, или на 5,2% меньше в сравнении с 14 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 480 934 случаев заражения коронавирусом, 381 794 умерших и 17 903 447 выздоровевших.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется.

Хроника 09 января 2020 года – 15 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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