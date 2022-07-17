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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Что произошло за день: воскресенье, 17 июля

Дмитрий Медведев о "судном дне", МЧС РФ обнаружило место крушения вертолета на Камчатке, Хорватия отказала президенту Сербии в визите на место бывшего концлагеря

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае нападения на Крым. Он также подчеркнул, что отказ Украины или стран НАТО признать Крым российским является системной угрозой для РФ.

- Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Зерново. Cреди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены.

- Все члены экипажа погибли при крушении украинского грузового самолета в Греции. Он принадлежал украинской авиакомпании Meridian и перевозил сербский военный груз в Бангладеш.

- Хорватия отказала президенту Сербии в визите на место бывшего концлагеря Ясеновац. В Белграде заявляют, что не знают теперь, как будут выглядеть в будущем сербско-хорватские отношения.

- Никто не выжил при падении вертолета Robinson на Камчатке. МЧС РФ обнаружило место крушения.

- Военные РФ уничтожили установку РСЗО HIMARS в ДНР и склад ракет Harpoon в Одессе. Кроме того за сутки были нанесены удары по 21 пункту управления армии Украины, живой силе и военной технике.

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Новости

Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае нападения на Крым

Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае нападения на Крым
Военная операция на Украине

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