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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Оперный певец Чельдиев осужден на 10 лет по делу о призывах к экстремизму

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд признал виновным в призывах к экстремизму оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"По совокупности (...) окончательно назначить Чельдиеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья в ходе оглашения приговора.

Ранее гособвинитель запросил суд для Чельдиева 11 лет колонии.

Чельдиев был задержан в апреле 2020 года после публикаций в социальных сетях против ограничений из-за коронавируса.

20 апреля на площади во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания Чельдиева. После митинга были задержаны более 100 человек.

Адвокат певца Батраз Кульчиев сообщал "Интерфаксу", что в общей сложности его обвиняют по четырем статьям УК РФ: 213 (хулиганство), 280 (призывы к экстремизму), 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Чельдиев по решению Ленинского районного суда Владикавказа был арестован в апреле 2020 года. Позже его перевели в Ростов-на-Дону.

Также Росфинмониторинг включил его в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

Вадим Чельдиев Ростов-на-Дону Владикавказ Северная Осетия
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