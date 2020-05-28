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Адвокат певца Чельдиева сообщил о четвертом обвинении в адрес подзащитного

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Оперному певцу Вадиму Чельдиеву, которому вменяют распространение фейков о коронавирусе, предъявили уже четвертое обвинение - в хулиганстве, рассказал его адвокат Батраз Кульчиев.

Пандемия коронавируса

"Вчера ему предъявили обвинение еще по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Это все связано с его публикациями в социальных сетях. Считают, что он спровоцировал массовые беспорядки", - сказал юрист.

Всего Чельдиеву предъявлены обвинения по четырем уголовным статьям - 213 (хулиганство), 280 (призывы к экстремизму), 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Промышленный суд Владикавказа уже оштрафовал Чельдиева на 75 000 рублей за злоупотребление свободой слова. По мнению суда, то, что он писал о коронавирусе в период угрозы распространения опасного заболевания и действия карантинных мер, стало отягчающим обстоятельством. В связи с обвинением в призывах к экстремизму Росфинмониторинг внес певца в список экстремистов.

Сейчас Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска.

20 апреля в центре Владикавказа прошел несогласованный сход против карантинных мер. Люди протестовали против ограничений, недостаточной помощи от государства, а также против задержания Чельдиева, который выступал против самоизоляции. Было задержано больше 100 протестующих, 65 из них получили до 15 суток административного ареста, еще 20 стали фигурантами уголовных дел о хулиганстве.

Вадим Чельдиев коронавирус Батраз Кульчиев Владикавказ Северная Осетия Пятигорск Росфинмониторинг

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