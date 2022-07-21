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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю практически не изменилась

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю осталась на прежнем уровне, смертность упала на 1%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 11 по 17 июля заболеваемость коронавирусом упала в Европе и Африке на 16% и 27% соответственно. В Восточном Средиземноморье число новых случаев почти не изменилось, в остальных регионах заболеваемость возросла, сильнее всего - в регионе западной части Тихого океана (на 37%).

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Всего за неделю по всему миру было выявлено более 6,2 млн новых случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса выросло в американском регионе (на 7%), в Восточном Средиземноморье (на 15%) и в Юго-Восточной Азии (на 20%). При этом смертность снизилась в регионе западной части Тихого океана (на 3%), в Европе (на 14%) и в Африке (на 39%).

В общей сложности за неделю было зафиксировано 11 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 566,7 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей от последствий заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июля 2022 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус
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