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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В детском саду в Пугачеве мог взорваться детонатор, завезенный вместе с щебнем

Следователи нашли рядом еще несколько несработавших взрывателей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Детонатор снаряда, который 25 апреля взорвался в детском саду в поселке Пугачево, мог попасть на территорию учреждения вместе с щебнем, который привезли с территории бывшего военного арсенала, предполагают следователи. Об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель управления СКР по республике Рустам Тугушев.

"Занесен он был с территории парковки, которая расположена была неподалеку. Мы установили, что эта парковка обустраивалась еще несколько лет назад, в 2019 году, по инициативе жильцов дома", - сказал он.

Он напомнил, что рядом с поселком находится территория бывшего воинского арсенала. Артиллерийский склад в Пугачеве загорелся и взорвался в июне 2011 года, территорию вокруг арсенала проверяют и расчищают до сих пор, и там периодически случаются единичные взрывы.

"По нашей версии, которую мы сейчас отрабатываем, некоторые организации могли щебень поставить оттуда. Их несколько, мы отрабатываем каждую. Связано это с многочисленными командировками в другие регионы, поэтому сейчас расследование еще продолжается", - добавил Тугушев.

Когда бойцы Росгвардии обследовали парковку, то в щебне обнаружили и другие детонаторы, рассказал он.

Управление СКР попросило Росгвардию обследовать всю территорию поселка.

"Они поквадратно отрабатывали. То, что находили, утилизировали. Сейчас - может быть, не на 100%, но с большой степенью уверенности - можно сказать, что не будет таких происшествий", - сказал руководитель управления.

Тугушев добавил, что следователи дадут оценку и самому факту травмирования детей, и действиям лиц, которые занимались охраной детского сада - от администрации до охранного агентства.

В результате апрельского взрыва в детском садике травмы получили два шестилетних мальчика. По факту было возбуждено уголовное дело о халатности и незаконном обороте оружия.

Пугачево Удмуртия Рустам Тугушев СКР Росгвардия
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