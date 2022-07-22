Проректор РАНХиГС Федотов помещен под домашний арест

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия поместил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Речь идет о делу, которое следствие МВД возбудило в 2021 году в отношении Марины Раковой.

Мера пресечения Федотову избрана до 7 августа. Он проходит по делу обвиняемым.

В конце июня по этому уголовному делу был также помещен под домашний арест ректор РАНХиГС Владимир Мау. Тогда же в МВД сообщили, что следственные действия проводили не только с Мау, но и некоторыми другими сотрудниками академии, их имена не были названы.

Марину Ракову, бывшего замминистра просвещения, обвиняют в трех эпизодах особо крупного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла. В частности, ей вменяют хищение более 20 млн рублей за счет фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Ракова с осени 2021 года находится в СИЗО. Также под арестом остается директор Института общественных наук РАНХиГС, ректор ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергей Зуев и еще несколько фигурантов дела.

По делу также проходят гражданский муж Раковой Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Крючкова - единственная из фигурантов, про которую известно, что она признала вину. Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в связи с этим ей была смягчена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.