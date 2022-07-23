Что произошло за день: суббота, 23 июля

Распространение оспы обезьян признано чрезвычайной ситуацией в мире, власти Херсонской и Запорожской областей создают избиркомы, IMAX перестала работать в России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВОЗ объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении. Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что зафиксировано более 16 тысяч случаев заражения этой болезнью в 75 странах мира и пять летальных исходов. Роспотребнадзор заявил об отсутствии новых случаев болезни в России. О первом выявленном заболевшем в стране сообщалось 12 июля.

- Военные РФ заявили об ударах по 12 пунктам управления ВСУ и четырем складам с оружием. В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ потери украинской стороны составили до двухсот человек личного состава. В районе населенного пункта Белогоровка ДНР ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.

- Власти Херсонской и Запорожской областей подписали указы о создании избиркомов. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

- Корпорация IMAX перестала работать в России. Глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев сообщил "Интерфаксу", что с 1 июня офис был закрыт, сотрудники уволены.

- Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 6 953 случая. Третий день подряд показатель превышает шесть тысяч и приближается к максимальным значениям начала мая и конца апреля.

- "Оренбург" одержал первую победу после возвращения в РПЛ, разгромив "Урал" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги. Игра в Оренбурге закончилась со счетом 3:0.