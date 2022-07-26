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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

За сутки число COVID-госпитализаций в РФ выросло на 120%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 183 новых случаев, следует из данных оперативного штаба.

Скончались 47 пациентов с COVID-19.

По состоянию на 26 июля, количество госпитализаций за сутки составило 1 664 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 119,2%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 70 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 14 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 759 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 545 009 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 236 умерших и 17 млн 948 330 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 26 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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